После ракетного удара семейный агробизнес в Киевской области восстановился и поставляет продукцию украинским брендам

Семейное хозяйство "Соловьиное" из Козаровичей Киевской области, которое было полностью разрушено во время боевых действий, смогло возобновить работу и снова поставлять продукцию украинским компаниям. Быстрее вернуться к стабильной работе и развивать новые направления бизнеса помогли две победы в грантовых конкурсах Благотворительного фонда "МХП-Громаді" — "Агрокебеты. Расти свое" и "Делай свое". Сейчас на фермерстве выращивают кукурузу для попкорна, тыквы и картофель, который используется в производстве чипсов "Люкс".

До полномасштабного вторжения хозяйство занималось преимущественно выращиванием зерновых и подсолнечника. В марте 2022 года база хозяйства была оккупирована российскими военными, а впоследствии подверглась ракетному удару. Уничтоженными оказались производственные помещения, техника и урожай. Общий объем убытков супруги Елены и Александра Кривошеев оценивают в около 15 млн грн.

После освобождения Киевщины владельцы хозяйства переориентировались на более прибыльные культуры и начали модернизацию производства. В 2024 году они подписали четырехлетний контракт с PepsiCo ("Чипсы Люкс"), что позволило расширить рынки сбыта и уменьшить зависимость от зерновой продукции.

Победа в грантовых конкурсах Благотворительного фонда "МХП-Громаді" позволила приобрести технику, которой не хватало для масштабирования: тыквенный комбайн и дополнительное оборудование для полива. Это облегчило сбор урожая и сделало ферму менее зависимой от погоды.

Мы развиваем малые бизнесы, потому что именно они создают рабочие места в общинах и формируют экономическую устойчивость регионов - отмечает директор Благотворительного фонда «МХП-Громаді» Александр Пахолюк.

Сегодня "Соловьиное" инвестирует в обновление техники и технологий, которые позволяют повышать урожайность и эффективнее работать с почвами. По оценке фермеров, это позволит снизить использование минеральных удобрений и сохранить плодородие почв.

Сейчас на хозяйстве работают четыре человека, двое из них — внутренне перемещенные лица. В сезон к работам привлекают дополнительный персонал.

Малому бизнесу сегодня нужно либо масштабироваться, либо кооперироваться, чтобы выстоять в условиях конкуренции и рыночных колебаний - убеждена совладелица предприятия Елена Кривошея.

За два года земельный банк "Соловьиного" увеличился с 80 до 300 га — и хозяйство продолжает расширение, усиливая свою эффективность несмотря на вызовы войны.