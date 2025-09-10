$41.250.03
19:32
16:05
Ексклюзив
15:59
9 вересня, 14:25
Ексклюзив
9 вересня, 07:55
Ексклюзив
9 вересня, 07:10
Ексклюзив
9 вересня, 07:01
9 вересня, 06:31
8 вересня, 21:35
8 вересня, 17:31
Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей

Київ

Київ • УНН

 46 перегляди

У понеділок, 8 вересня через грози та сильний вітер у Київській області понад 50 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Енергетики відновили світло для більшості родин, роботи тривають.

Після аварійний відключень світла 8 вересня в результати негоди у Київській області без електроенергії залишались більше 50 тисяч домогосподарств. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.

8 вересня Київщину накрили грози й зливи, а сильний вітер спричинив аварійні відключення світла

- йдеться у дописі.

За цей час енергетикам вдалося:

  • полагодити 43 лінії
    • повернути світло для понад 50 000 родин

      "Роботи тривають - продовжуємо працювати над точковими заявками. Дякуємо всім жителям Київщини за терпіння та розуміння!", - додали в ДТЕК.

      Нагадаємо

      У понеділок, 8 вересня сильна злива спричинила підтоплення вулиць Києва, мешканці пересуваються по воді. КМДА закликала бути обережними та надала контакти аварійних служб.

      Віта Зеленецька

      Суспільство
      Дощі в Україні
      Електроенергія
      Київська область
      ДТЕК
      Київ