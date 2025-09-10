Після негоди на Київщині повернули світло для понад 50 тисяч сімей
Київ • УНН
У понеділок, 8 вересня через грози та сильний вітер у Київській області понад 50 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Енергетики відновили світло для більшості родин, роботи тривають.
Після аварійний відключень світла 8 вересня в результати негоди у Київській області без електроенергії залишались більше 50 тисяч домогосподарств. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає УНН.
8 вересня Київщину накрили грози й зливи, а сильний вітер спричинив аварійні відключення світла
За цей час енергетикам вдалося:
- полагодити 43 лінії
- повернути світло для понад 50 000 родин
"Роботи тривають - продовжуємо працювати над точковими заявками. Дякуємо всім жителям Київщини за терпіння та розуміння!", - додали в ДТЕК.
Нагадаємо
У понеділок, 8 вересня сильна злива спричинила підтоплення вулиць Києва, мешканці пересуваються по воді. КМДА закликала бути обережними та надала контакти аварійних служб.
