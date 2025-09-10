После непогоды в Киевской области вернули свет более чем 50 тысячам семей

$41.250.03
19:32 • 4304 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
16:05 • 11747 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
15:59 • 19596 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 13622 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 41745 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 70913 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 59805 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 36307 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 30218 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 29277 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 34399 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 33086 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 31850 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 101154 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 57599 просмотра
После непогоды в Киевской области вернули свет более чем 50 тысячам семей

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В понедельник, 8 сентября, из-за гроз и сильного ветра в Киевской области более 50 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Энергетики восстановили свет для большинства семей, работы продолжаются.

После непогоды в Киевской области вернули свет более чем 50 тысячам семей

После аварийных отключений света 8 сентября в результате непогоды в Киевской области без электроэнергии оставались более 50 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНН.

8 сентября Киевщину накрыли грозы и ливни, а сильный ветер вызвал аварийные отключения света

- говорится в сообщении.

За это время энергетикам удалось:

  • починить 43 линии
    • вернуть свет для более 50 000 семей

      "Работы продолжаются - продолжаем работать над точечными заявками. Спасибо всем жителям Киевщины за терпение и понимание!", - добавили в ДТЭК.

      Напомним

      В понедельник, 8 сентября сильный ливень вызвал подтопление улиц Киева, жители передвигаются по воде. КГГА призвала быть осторожными и предоставила контакты аварийных служб.

      В YASNO порекомендовали не паниковать, но запастись фонариками и павербанками08.09.25, 16:03 • 2912 просмотров

      Вита Зеленецкая

      Общество
      Дожди в Украине
      Электроэнергия
      Киевская область
      ДТЭК
      Киев