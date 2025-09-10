После непогоды в Киевской области вернули свет более чем 50 тысячам семей
Киев • УНН
В понедельник, 8 сентября, из-за гроз и сильного ветра в Киевской области более 50 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии. Энергетики восстановили свет для большинства семей, работы продолжаются.
После аварийных отключений света 8 сентября в результате непогоды в Киевской области без электроэнергии оставались более 50 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК, передает УНН.
8 сентября Киевщину накрыли грозы и ливни, а сильный ветер вызвал аварийные отключения света
За это время энергетикам удалось:
- починить 43 линии
- вернуть свет для более 50 000 семей
"Работы продолжаются - продолжаем работать над точечными заявками. Спасибо всем жителям Киевщины за терпение и понимание!", - добавили в ДТЭК.
Напомним
В понедельник, 8 сентября сильный ливень вызвал подтопление улиц Киева, жители передвигаются по воде. КГГА призвала быть осторожными и предоставила контакты аварийных служб.
