Після "вибивання зізнання" чоловік пережив клінічну смерть: двоє працівників поліції отримали підозру

Двом працівникам поліції у Вінниці повідомили про підозру після того, як чоловік пережив клінічну смерть після побиття, у якому підозрюють правоохоронців, повідомили в Офісі Генпрокурора у понеділок, пише УНН.

Після катувань поліцейських, чоловік пережив клінічну смерть. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом оперативним працівникам районного управління поліції міста Вінниця за фактами катування та умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121 КК України) - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За даними прокуратури, "у вересні 2023 року під час незаконного "вибивання зізнання" правоохоронці жорстоко побили чоловіка, якого вважали причетним до дрібної крадіжки". Потерпілому, як вказано, "завдавали численних ударів кулаками та гумовим кийком у живіт, застосовували психологічний тиск, намагаючись змусити його зізнатися".

"Внаслідок катувань чоловік зазнав множинних тяжких ушкоджень внутрішніх органів. Лікарі були змушені видалити йому селезінку. Під час операції у потерпілого зупинилося серце - після 10 хвилин реанімації серцевий ритм вдалося відновити", - зазначили у поліції.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру ще одному працівнику поліції, який брав участь у побитті.

