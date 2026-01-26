После "выбивания признания" мужчина пережил клиническую смерть: двое сотрудников полиции получили подозрение

$43.140.03
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
10:01 • 7552 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
09:46 • 5788 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
08:52 • 14652 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
07:43 • 14918 просмотра
Был ли Киев готов к блэкаутам? В прокуратуре рассказали об уголовных производствах, в которых проверяются действия столичных должностных лиц
25 января, 18:28 • 23766 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
25 января, 16:32 • 33883 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - Клименко
25 января, 16:17 • 29576 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
25 января, 15:48 • 26162 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 21600 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
10:01 • 7552 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
08:52 • 14652 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового года
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрасте
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компанию
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка
После "выбивания признания" мужчина пережил клиническую смерть: двое сотрудников полиции получили подозрение

Киев • УНН

 • 2194 просмотра

Двум полицейским Винницы сообщено о подозрении в пытках и нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина, которого избивали по подозрению в краже, пережил клиническую смерть во время операции.

После "выбивания признания" мужчина пережил клиническую смерть: двое сотрудников полиции получили подозрение

Двум сотрудникам полиции в Виннице сообщили о подозрении после того, как мужчина пережил клиническую смерть после избиения, в котором подозревают правоохранителей, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

После пыток полицейских мужчина пережил клиническую смерть. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум оперативным сотрудникам районного управления полиции города Винница по фактам пыток и умышленного причинения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121 УК Украины)

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным прокуратуры, "в сентябре 2023 года во время незаконного "выбивания признания" правоохранители жестоко избили мужчину, которого считали причастным к мелкой краже". Потерпевшему, как указано, "наносили многочисленные удары кулаками и резиновой дубинкой в живот, применяли психологическое давление, пытаясь заставить его признаться".

"В результате пыток мужчина получил множественные тяжелые повреждения внутренних органов. Врачи были вынуждены удалить ему селезенку. Во время операции у потерпевшего остановилось сердце - после 10 минут реанимации сердечный ритм удалось восстановить", - отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному сотруднику полиции, который принимал участие в избиении.

В Одесской области военные ТЦК устроили драку с полицейским, за избиение офицера получили подозрение - полиция18.12.25, 14:26 • 3978 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Винница