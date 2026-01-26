После "выбивания признания" мужчина пережил клиническую смерть: двое сотрудников полиции получили подозрение
Киев • УНН
Двум полицейским Винницы сообщено о подозрении в пытках и нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина, которого избивали по подозрению в краже, пережил клиническую смерть во время операции.
Двум сотрудникам полиции в Виннице сообщили о подозрении после того, как мужчина пережил клиническую смерть после избиения, в котором подозревают правоохранителей, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.
После пыток полицейских мужчина пережил клиническую смерть. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум оперативным сотрудникам районного управления полиции города Винница по фактам пыток и умышленного причинения тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121 УК Украины)
Детали
По данным прокуратуры, "в сентябре 2023 года во время незаконного "выбивания признания" правоохранители жестоко избили мужчину, которого считали причастным к мелкой краже". Потерпевшему, как указано, "наносили многочисленные удары кулаками и резиновой дубинкой в живот, применяли психологическое давление, пытаясь заставить его признаться".
"В результате пыток мужчина получил множественные тяжелые повреждения внутренних органов. Врачи были вынуждены удалить ему селезенку. Во время операции у потерпевшего остановилось сердце - после 10 минут реанимации сердечный ритм удалось восстановить", - отметили в полиции.
Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении еще одному сотруднику полиции, который принимал участие в избиении.
