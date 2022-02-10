Підступ до портів є, але блокування немає: морська охорона про дії РФ у Чорному та Азовському морях

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“Охорона морських кордонів завжди знаходиться у посиленому режимі з 2014 року. Ми межуємо з країною-агресоркою, з якою у нас є дуже багато спільних водних ресурсів. Тому, ми не можемо послабляти свою службу ні на мить. Тому ми постійно знаходимось у посиленому режимі”, — сказала Гуменюк.

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“Ми готові до провокацій, обізнані про різного роду провокації. Але при цьому ми все одно знаходимось на службі, контролюємо ситуацію, відстежуємо, моніторимо, збираємо, узагальнюємо, аналізуємо і передаємо у компетентні органи, які разом з нами працюють у секторі національної безпеки”, — зазначила вона.

Деталі

Зі слів речниці морської охорони, “блокадою” українських морських портів дії РФ називати все ж не варто.

“Підступ до портів є. Але дійсно, великі райони закриті, і вони створюють певне навігаційне ускладнення навіть в умовах зимової погоди, коли штормове (попередження — ред.), коли часто необхідно укриватись. Це проблема, коли такий великий район треба обходити через небезпеку. Тому дійсно, є проблема певна. Але блокування як такого нема, порти працюють. Ситуація під контролем”, — пояснила вона.

Співрозмовниця додала, що Росія не вперше подібним чином перекриває частини акваторії морів і Керченську протоку. Вона висловила сподівання, що світова спільнота допоможе Україні в цьому питанні.

“Тут потрібне реагування цілком, на міжнародному рівні. Закриття районів не робиться одноосібно. Воно робиться через певні структури, які мають міжнародний статус. І якщо там були прийняті ці звернення і були прийняті відповідні рішення, то і скасування їх або їх аналіз має робитись на тому самому рівні”, — зазначила Гменюк.

На уточнююче питання про те, чи легальними є подібні дії РФ, вона зазначила, що формально Москва не порушила морське законодавство, адже закрила райони через оголошення встановленим порядком.

“Інше питання — які це саме райони і до чого призвело це перекриття, наскільки воно об’єктивно обґрунтоване. Тобто, ми з вами розуміємо, що якщо це буде, наприклад, стихійне лихо, через яке порушилась якась інфраструктура, і необхідно перекрити навіть єдиний спосіб проходження в інший регіон, то для цього приймається компетентне рішення на рівні міжнародному уповноваженими органами, всі разом боряться з небезпекою, усувають її, і тоді далі все працює”, — зазначила співрозмовниця.

“На даному етапі ви вочевидь бачите, що перекрито прохід з одного моря в інше і нема альтернативного шляху, але обґрунтування м’яко кажучи не абсолютне для такого перекриття”, — додала вона.

Контекст

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Напередодні стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.

Як писав УНН, 20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.

Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки.