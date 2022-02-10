Резніков про блокування Чорного та Азовського морів: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, то зрозуміють ціну нахабності
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна наразі очікує на сильну відповідь від партнерів на блокування Росією Чорного та Азовського морів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МІністерства оборони України.
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“Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону... Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності”, — наголосив Резніков.
Деталі
За словами міністра, якщо не буде спільної реакції світу на спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі.
Резніков наголосив, що у такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правом у виключній морській економічній зоні.
Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року.
Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ.
Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку.
Контекст
Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.
Напередодні стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.
Як писав УНН, 20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.
Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.