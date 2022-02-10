Резніков про блокування Чорного та Азовського морів: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, то зрозуміють ціну нахабності

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 55161 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 91243 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 100588 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 128449 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 135482 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 116737 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 134580 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 167858 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179512 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215654 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.2 м/с
90 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 211086 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 285872 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 76402 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 53554 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 72726 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 285943 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 211143 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 305299 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 423650 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 674717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 20979 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 72726 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 103000 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 140190 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 164817 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Резніков про блокування Чорного та Азовського морів: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, то зрозуміють ціну нахабності

Резніков про блокування Чорного та Азовського морів: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, то зрозуміють ціну нахабності

Київ • УНН

 • 35324 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна наразі очікує на сильну відповідь від партнерів на блокування Росією Чорного та Азовського морів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МІністерства оборони України.

Цитата

“Росія продовжує активну мілітаризацію півострова Крим, продовжує використання тимчасово окупованої території як полігону... Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності”, — наголосив Резніков.

Деталі

За словами міністра, якщо не буде спільної реакції світу на спроби тиску, то подібну тактику Кремль, і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі.

Резніков наголосив, що у такий спосіб РФ в черговий раз продемонструвала зловживання міжнародним правом з метою досягнення власних геополітичних цілей за рахунок інших суб’єктів міжнародного права, зокрема України. Вказані дії є черговою загрозою суверенітету України у її територіальному морі та суверенним правом у виключній морській економічній зоні.

Перекриваючи рекомендовані морські шляхи, Російська Федерація практично унеможливила свободу судноплавства у вказаних районах та можливість суден вільно заходити в морські порти України, особливо в Азовському морі, що беззаперечно є порушенням як духу так і букви Конвенції ООН з морського права 1982 року.

Паралельно РФ продовжує мілітаризацію Чорноморського регіону, перекидаючи додаткові десантні кораблі з метою тиску на Україну і світ.

Військово-Морські Сили ЗС України готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, захисту країни з морського напрямку.

Контекст

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Напередодні стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.

Як писав УНН, 20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.

Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70