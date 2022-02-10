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Резников о блокировке Черного и Азовского морей: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, то поймут цену наглости

Киев • УНН

 • 35318 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина пока ожидает сильный ответ от партнеров на блокирование Россией Черного и Азовского морей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Цитата

“Россия продолжает активную милитаризацию полуострова Крым, продолжает использование временно оккупированной территории как полигона. Наши партнеры показали сильный ответ поставками оружия. Сейчас ожидаем не менее сильный ответ: когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости”, — подчеркнул Резников.

Детали

По словам министра, если не будет совместной реакции мира на попытки давления, то подобную тактику Кремль, и не только Кремль может применить во всем мире.

Резников отметил, что таким образом РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правом в исключительной морской экономической зоне.

Перекрывая рекомендуемые морские пути, Российская Федерация практически исключила свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что бесспорно является нарушением как духа так и буквы Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир.

Военно-Морские Силы ВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защиты страны с морского направления.

Контекст

Сегодня российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл с временно оккупированного Севастополя.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

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