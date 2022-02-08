Шість десантних кораблів Росії вирушили у Чорне море для навчань
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Шість великих десантних кораблів військово-морського флоту Росії вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.
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"Загін великих десантних кораблів (ВДК) військово-морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях", - ідеться у повідомленні.
Як зазначили, екіпажі кораблів "Корольов", "Мінськ" і "Калінінград" наразі перебувають у протоці Дарданелли, а ВДК "Петро Моргунов", "Георгій Побідоносець" та "Оленєгірський гірник" пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.
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20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.
Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.