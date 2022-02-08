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15 марта, 19:03 • 105195 просмотра

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Шесть десантных кораблей России отправились в Черное море для учений

Шесть десантных кораблей России отправились в Черное море для учений

Киев • УНН

 • 27758 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Шесть больших десантных кораблей военно-морского флота России отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Детали

"Отряд больших десантных кораблей (БДК) военно-морского флота России начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Корабли совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях", - говорится в сообщении.

Как отметили, экипажи кораблей "Королев", "Минск" и "Калининград" сейчас находятся в проливе Дарданеллы, а БДК "Петр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток.

Добавим

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

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