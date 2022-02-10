Україна висловила протест Росії через можливу блокаду акваторії Чорного та Азовського морів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Про це йдеться в заяві, яку оприлюднила пресслужба МЗС, пише УНН.
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"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань", - ідеться у заяві.
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Як наголосили в МЗС, "безпрецедентна за охопленням" площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.
Крім того, йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України, зазначають дипломати.
"Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права. Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь", - йдеться у заяві дипвідомства.
Що було раніше
Як писав УНН, на думку фахівців, Росія готується до чогось на кшталт "морської блокади" українських портів під виглядом ракетних та артилерійських навчань.
Додамо
Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що загін із шести великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів Росії прибув до тимчасово окупованого Севастополя.
Напередодні стало відомо, що згадані судна вирушили із Середземного моря до Чорного, щоб взяти участь у навчаннях.
Як писав УНН, 20 січня Міноборони Росії повідомило про початок серії маневрів військово-морського флоту за участю понад 140 кораблів та суден, а також понад 10 тис. військових.
Навчання охоплять акваторії морів, які прилягають до російської території, а також оперативно важливі райони Світового океану. Окремі навчання відбудуться в акваторіях Середземного, Північного, Охотського морів, у північно-східній частині Атлантичного океану та у Тихому океані, зазначили в Міноборони РФ.