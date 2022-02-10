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Украина выразила протест России из-за возможной блокады акватории Черного и Азовского морей

Украина выразила протест России из-за возможной блокады акватории Черного и Азовского морей

Киев • УНН

 • 29198 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовала пресс-служба МИД, пишет УНН.

Цитата

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений", - говорится в заявлении.

Детали

Как отметили в МИД, "беспрецедентная по охвату" площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

Кроме того, речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины, отмечают дипломаты.

"Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение к нормам и принципам международного права, в частности Уставу ООН, резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву. Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того, чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ", - говорится в заявлении дипведомства.

Что было раньше

Как писал УНН, по мнению специалистов, Россия готовится к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов под видом ракетных и артиллерийских учений.

Добавим

Сегодня российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл с временно оккупированного Севастополя.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Обучение охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

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