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Подступ к портам есть, но блокировки нет: морская охрана о действиях РФ в Черном и Азовском морях

Подступ к портам есть, но блокировки нет: морская охрана о действиях РФ в Черном и Азовском морях

Киев • УНН

 • 35238 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. Морская охрана будет следить за объявленными Россией учениями и готова к провокациям. Однако назвать действия РФ "блокадой" будет преувеличением. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь морской охраны Государственной пограничной службы Украины, капитан I-го ранга Наталья Гуменюк.

Цитата

“Охрана морских границ всегда находится в усиленном режиме с 2014 года. Мы граничим со страной-агрессором, с которой у нас есть очень много общих водных ресурсов. Поэтому, мы не можем ослаблять свою службу ни на миг. Поэтому мы постоянно находимся в усиленном режиме”, — сказала Гуменюк.

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“Мы готовы к провокациям, осведомлены о различного рода провокациях. Но при этом мы все равно находимся на службе, контролируем ситуацию, отслеживаем, проверяем, собираем, обобщаем, анализируем и передаем в компетентные органы, которые вместе с нами работают в секторе национальной безопасности”, — отметила она.

Детали

Со слов пресс-секретаря морской охраны, “блокадой украинских морских портов действия РФ называть все же не стоит".

"Подступ к портам есть. Но действительно, большие районы закрыты, и они создают определенное навигационное осложнение даже в условиях зимней погоды, когда штормовое (предупреждение — ред.), когда часто необходимо укрываться. Это проблема, когда такой большой район надо обходить из-за опасности. Поэтому действительно, есть проблема определенная. Но блокировки как таковой нет, порты работают. Ситуация под контролем", - пояснила она.

Собеседница добавила, что Россия не впервые подобным образом перекрывает части акватории морей и Керченский пролив. Она выразила надежду, что мировое сообщество поможет Украине в этом вопросе.

“Здесь требуется реагирование в целом, на международном уровне. Закрытие районов не делается единолично. Оно делается через определенные структуры, которые имеют международный статус. И если там были приняты эти обращения и были приняты соответствующие решения, то и отмена их или их анализ должен делаться на том же уровне”, — отметила Гменюк.

На уточняющий вопрос о том, легальны ли подобные действия РФ, она отметила, что формально Москва не нарушила морское законодательство, ведь закрыла районы через объявление установленным порядком.

“Другой вопрос - какие это именно районы и к чему привело это перекрытие, насколько оно объективно обосновано. То есть, мы с вами понимаем, что если это будет, например, стихийное бедствие, из-за которого нарушилась какая-то инфраструктура, и необходимо перекрыть даже единственный способ прохождения в другой регион, то для этого принимается компетентное решение на международном уровне уполномоченными органами, все вместе борются с опасностью, устраняют ее, и тогда дальше все работает”, — отметила собеседница.

“На данном этапе вы явно видите, что перекрыт проход из одного моря в другое и нет альтернативного пути, но обоснования, мягко говоря, не абсолютные для такого перекрытия”, — добавила она.

Контекст

Сегодня российские СМИ сообщили, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов России прибыл с временно оккупированного Севастополя.

Накануне стало известно, что упомянутые суда отправились из Средиземного моря в Черное, чтобы принять участие в учениях.

Как писал УНН, 20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, а также более 10 тыс. военных.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, отметили в Минобороны РФ.

Ранее сегодня Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за решения России блокировать часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива.

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