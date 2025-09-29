Підприємець у Києві створив сміттєзвалище, завдавши збитків на 450 тисяч гривень та забруднив ґрунт

$41.140.18
48.300.14
ukenru
Ексклюзив
15:19 • 4996 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 8108 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21481 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18644 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 18208 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53164 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40412 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31285 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48537 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25657 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
63%
757мм
Популярнi новини
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38689 перегляди
Орбан може отримати несподівану підтримку у спробах не допустити Україну до ЄС - Politico1 жовтня, 08:02 • 23377 перегляди
У Німеччині зафіксовано масові польоти дронів над об’єктами критичної інфраструктури - Spiegel1 жовтня, 08:09 • 29373 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24436 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 17294 перегляди
Публікації
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
15:19 • 5008 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto13:07 • 12562 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21485 перегляди
Ціни на ліки ростуть, довіра падає: чому "Дарниця" програє бій за споживача11:02 • 15618 перегляди
Всесвітній день шоколаду: топ-5 солодких рецептів, які варто приготувати сьогодніPhoto10:37 • 17691 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олег Кіпер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 24738 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 38973 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 25949 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 29412 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 39425 перегляди
Актуальне
Financial Times
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
«Калібр» (сімейство ракет)

Підприємець у Києві створив сміттєзвалище, завдавши збитків на 450 тисяч гривень та забруднив ґрунт

Київ • УНН

 • 5143 перегляди

У Києві підприємцю оголосили підозру за створення стихійного сміттєзвалища, що призвело до забруднення ґрунту та завдало громаді збитків на 450 тисяч гривень. Директор комерційної структури організував складування небезпечних відходів на орендованій ділянці в Голосіївському районі.

Підприємець у Києві створив сміттєзвалище, завдавши збитків на 450 тисяч гривень та забруднив ґрунт

У Києві підприємцю оголосили підозру за створення стихійного сміттєзвалища, яке призвело до забруднення ґрунту та завдало громаді збитків на 450 тисяч гривень. Про це у Facebook повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, пише УНН.

Деталі

Поліція Києва викрила директора комерційної структури, який організував складування небезпечних відходів на орендованій ділянці та приміщенні бази в Голосіївському районі, не маючи на це відповідного цільового призначення.

Це призвело до забруднення ґрунту та зміни його природних властивостей – концентрація сульфатів, фосфору та хлоридів значно перевищує гранично допустимі норми. Відповідно до висновку експертного дослідження сума завданих територіальній громаді міста збитків – 450 тис. грн. 

– заявили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Голосіївського управління поліції повідомили керівнику товариства про підозру за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України – "Забруднення або псування земель".

Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Голосіївська окружна прокуратура міста Києва.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України наголосив на важливості реагування на подібні порушення задля захисту довкілля та прав територіальних громад.

У заповіднику Вінницької області підпільна лабораторія виготовляла наркотичні речовини 29.09.25, 16:54 • 2862 перегляди

Степан Гафтко

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ