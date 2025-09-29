Підприємець у Києві створив сміттєзвалище, завдавши збитків на 450 тисяч гривень та забруднив ґрунт
Київ • УНН
У Києві підприємцю оголосили підозру за створення стихійного сміттєзвалища, яке призвело до забруднення ґрунту та завдало громаді збитків на 450 тисяч гривень. Про це у Facebook повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, пише УНН.
Деталі
Поліція Києва викрила директора комерційної структури, який організував складування небезпечних відходів на орендованій ділянці та приміщенні бази в Голосіївському районі, не маючи на це відповідного цільового призначення.
Це призвело до забруднення ґрунту та зміни його природних властивостей – концентрація сульфатів, фосфору та хлоридів значно перевищує гранично допустимі норми. Відповідно до висновку експертного дослідження сума завданих територіальній громаді міста збитків – 450 тис. грн.
На підставі зібраних доказів слідчі Голосіївського управління поліції повідомили керівнику товариства про підозру за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України – "Забруднення або псування земель".
Наразі вживаються заходи для відшкодування завданих збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснює Голосіївська окружна прокуратура міста Києва.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України наголосив на важливості реагування на подібні порушення задля захисту довкілля та прав територіальних громад.
