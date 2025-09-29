Предприниматель в Киеве создал свалку, нанеся ущерб на 450 тысяч гривен и загрязнив почву
Киев • УНН
В Киеве предпринимателю объявили подозрение за создание стихийной свалки, что привело к загрязнению почвы и нанесло общине ущерб на 450 тысяч гривен. Директор коммерческой структуры организовал складирование опасных отходов на арендованном участке в Голосеевском районе.
В Киеве предпринимателю объявили подозрение за создание стихийной свалки, которая привела к загрязнению почвы и нанесла общине ущерб на 450 тысяч гривен. Об этом в Facebook сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, пишет УНН.
Подробности
Полиция Киева разоблачила директора коммерческой структуры, который организовал складирование опасных отходов на арендованном участке и помещении базы в Голосеевском районе, не имея на это соответствующего целевого назначения.
Это привело к загрязнению почвы и изменению ее природных свойств – концентрация сульфатов, фосфора и хлоридов значительно превышает предельно допустимые нормы. Согласно заключению экспертного исследования сумма нанесенного территориальной общине города ущерба – 450 тыс. грн.
На основании собранных доказательств следователи Голосеевского управления полиции сообщили руководителю общества о подозрении по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины – "Загрязнение или порча земель".
Сейчас принимаются меры для возмещения нанесенного ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Голосеевская окружная прокуратура города Киева.
Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины подчеркнул важность реагирования на подобные нарушения для защиты окружающей среды и прав территориальных общин.
