Вдарила копа палицею по голові: під Києвом черговий конфлікт з місцевими під час перевірки військово-облікових документів, є затримана

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
14:53 • 5678 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
12:54 • 30465 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:21 • 24021 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
11:54 • 40331 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 25353 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70507 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 47534 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 46906 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
28 жовтня, 16:50 • 114147 перегляди
Черкаси та Київ ще на шляху до тепла: де в Україні вже гріються, а де - ні
Ексклюзив
28 жовтня, 14:36 • 59214 перегляди
Майже 250 київських закладів освіти зазнали пошкоджень від війни: скільки вже відновлено
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 77918 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 49820 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42075 перегляди
Танкер з російською нафтою розвернувся на шляху до Індії після санкцій США29 жовтня, 08:48 • 25925 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 30789 перегляди
Публікації
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
12:54 • 30446 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto11:54 • 40313 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto11:14 • 31126 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 70494 перегляди
Бізнес на крові: як “Українські вертольоти” заробляли на гелікоптерах, яких бракувало фронту29 жовтня, 06:30 • 78280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Кім Чен Ин
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Покровськ
Китай
Реклама
УНН Lite
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію13:18 • 10640 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 42328 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 50076 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 34028 перегляди
"Дівчина в червоній бандані" "врятувала" Біллі Айліш на концерті та стала вірусноюPhoto28 жовтня, 17:10 • 36116 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Forbes
Boeing 737 MAX
MIM-104 Patriot

Вдарила копа палицею по голові: під Києвом черговий конфлікт з місцевими під час перевірки військово-облікових документів, є затримана

Київ • УНН

 • 1998 перегляди

На Київщині під час перевірки військово-облікових документів виник конфлікт, внаслідок якого жінка вдарила поліцейського по голові. Її затримали, відкрито кримінальне провадження.

Вдарила копа палицею по голові: під Києвом черговий конфлікт з місцевими під час перевірки військово-облікових документів, є затримана

Під Києвом стався конфлікт між місцевими жителями, поліцейськими та військовими на тлі перевірки військово-облікових документів, присутня жінка вдарила поліцейського палицею по голові, її затримали, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.

Деталі

Подія сталася сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі.

Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження

- повідомили у поліції.

42-річну жінку, як повідомляється, затримали.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

"Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на Броварщині за участі поліцейських", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, як повідомляється, "керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських".

Прикладом зброї розбив скло службового авто: в Одесі стався конфлікт між поліцейським і військовими ТЦК28.10.25, 12:11 • 2654 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НПКиївська область
Мобілізація
Сутички
ТЦК та СП
Національна поліція України
Київська область