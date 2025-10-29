Вдарила копа палицею по голові: під Києвом черговий конфлікт з місцевими під час перевірки військово-облікових документів, є затримана
На Київщині під час перевірки військово-облікових документів виник конфлікт, внаслідок якого жінка вдарила поліцейського по голові. Її затримали, відкрито кримінальне провадження.
Під Києвом стався конфлікт між місцевими жителями, поліцейськими та військовими на тлі перевірки військово-облікових документів, присутня жінка вдарила поліцейського палицею по голові, її затримали, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Київській області у середу, пише УНН.
Подія сталася сьогодні, 29 жовтня під час проведення профілактичних заходів у селі Княжичі.
Під час перевірки військово-облікових документів місцевий житель відмовився їх надавати. Згодом між місцевими жителями, поліцейськими та військовослужбовцями виник конфлікт, у ході якого одна з жінок вдарила працівника поліції палицею по голові, спричинивши йому тілесні ушкодження
42-річну жінку, як повідомляється, затримали.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за цим фактом (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).
"Правоохоронці встановлюють обставини інциденту на Броварщині за участі поліцейських", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як повідомляється, "керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських".
