Ударила копа палкой по голове: под Киевом очередной конфликт с местными во время проверки военно-учетных документов, есть задержанная

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:53 • 3184 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 25170 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 21308 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 35639 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 23298 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 67759 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46952 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46790 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 114047 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59183 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 73757 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 46946 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 39203 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 23803 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 26911 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 25190 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 35656 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 27025 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 67769 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 73870 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Купянск
Реклама
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 9304 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 39283 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 47025 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 33308 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 35425 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Хранитель
Золото

Ударила копа палкой по голове: под Киевом очередной конфликт с местными во время проверки военно-учетных документов, есть задержанная

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

В Киевской области во время проверки военно-учетных документов возник конфликт, в результате которого женщина ударила полицейского по голове. Ее задержали, открыто уголовное производство.

Ударила копа палкой по голове: под Киевом очередной конфликт с местными во время проверки военно-учетных документов, есть задержанная

Под Киевом произошел конфликт между местными жителями, полицейскими и военными на фоне проверки военно-учетных документов, присутствовавшая женщина ударила полицейского палкой по голове, ее задержали, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.

Детали

Событие произошло сегодня, 29 октября, во время проведения профилактических мероприятий в селе Княжичи.

Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставлять. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения

- сообщили в полиции.

42-летнюю женщину, как сообщается, задержали.

Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

"Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на Броварщине с участием полицейских", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, "руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских".

Прикладом оружия разбил стекло служебного авто: в Одессе произошел конфликт между полицейским и военными ТЦК28.10.25, 12:11 • 2642 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧПКиевская область
Мобилизация
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Киевская область