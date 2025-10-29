Ударила копа палкой по голове: под Киевом очередной конфликт с местными во время проверки военно-учетных документов, есть задержанная
Киев • УНН
В Киевской области во время проверки военно-учетных документов возник конфликт, в результате которого женщина ударила полицейского по голове. Ее задержали, открыто уголовное производство.
Под Киевом произошел конфликт между местными жителями, полицейскими и военными на фоне проверки военно-учетных документов, присутствовавшая женщина ударила полицейского палкой по голове, ее задержали, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в Киевской области в среду, пишет УНН.
Детали
Событие произошло сегодня, 29 октября, во время проведения профилактических мероприятий в селе Княжичи.
Во время проверки военно-учетных документов местный житель отказался их предоставлять. Впоследствии между местными жителями, полицейскими и военнослужащими возник конфликт, в ходе которого одна из женщин ударила сотрудника полиции палкой по голове, причинив ему телесные повреждения
42-летнюю женщину, как сообщается, задержали.
Следователи открыли уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).
"Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента на Броварщине с участием полицейских", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщается, "руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских".
Прикладом оружия разбил стекло служебного авто: в Одессе произошел конфликт между полицейским и военными ТЦК28.10.25, 12:11 • 2642 просмотра