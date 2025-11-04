Перу розірвало дипломатичні відносини з Мексикою

У вівторок, 3 листопада, влада Перу оголосила про розрив дипломатичних відносин із Мексикою через надання нею притулку колишній прем’єрці Бетсі Чавес. Про це інформують Reuters та El Comercio з посиланням на заяву міністра закордонних справ Перу Уго не Села, передає УНН.

Деталі

Чавес у Перу переслідують за ймовірну участь у спробі державного перевороту, уточнив глава МЗС: "Колишня прем'єр-міністерка Бетсі Чавес, ймовірна співавторка державного перевороту, який намагався здійснити колишній президент Педро Кастільйо, отримує притулок у резиденції посольства Мексики в Перу".

Уго не Села вважає надання прихистку Чавес з боку Мексики "недружнім актом". Крім того, за його словами, як нинішня, так і колишній мексиканські президенти (Клаудія Шейнбаум і Андрес Мануель Лопес Обрадор відповідно - ред.) нібито втручалися у внутрішні справи країни.

Наразі немає коментарів про розрив дипвідносин на сторінках президентки Мексики, уряду чи МЗС Мексики.

Нагадаємо

Рада міністрів Перу запровадила надзвичайний стан на 30 днів у Лімі та Кальяо. Це дозволить посилити координацію між безпековими структурами та боротися зі зростанням злочинності.

У Мексиці посеред натовпу застрелили мера, який відкрито виступав проти наркокартелів