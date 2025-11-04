ukenru
Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Власти Перу разорвали дипломатические отношения с Мексикой из-за предоставления убежища бывшему премьер-министру Бетси Чавес, которую преследуют за предполагаемое участие в попытке государственного переворота. Министр иностранных дел Перу назвал это «недружественным актом» и вмешательством во внутренние дела страны.

Перу разорвало дипломатические отношения с Мексикой

Во вторник, 3 ноября, власти Перу объявили о разрыве дипломатических отношений с Мексикой из-за предоставления ею убежища бывшему премьер-министру Бетси Чавес. Об этом сообщают Reuters и El Comercio со ссылкой на заявление министра иностранных дел Перу Уго не Села, передает УНН.

Детали

Чавес в Перу преследуют за вероятное участие в попытке государственного переворота, уточнил глава МИД: "Бывшая премьер-министр Бетси Чавес, вероятная соучастница государственного переворота, который пытался осуществить бывший президент Педро Кастильо, получает убежище в резиденции посольства Мексики в Перу".

Уго не Села считает предоставление убежища Чавес со стороны Мексики "недружественным актом". Кроме того, по его словам, как нынешняя, так и бывший мексиканские президенты (Клаудия Шейнбаум и Андрес Мануэль Лопес Обрадор соответственно - ред.) якобы вмешивались во внутренние дела страны.

Пока нет комментариев о разрыве дипотношений на страницах президента Мексики, правительства или МИД Мексики.

Напомним

Совет министров Перу ввел чрезвычайное положение на 30 дней в Лиме и Кальяо. Это позволит усилить координацию между структурами безопасности и бороться с ростом преступности.

