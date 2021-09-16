Переломний день для судової влади: що відбулось сьогодні в Офісі Президента

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За інформацією, оприлюдненою за підсумками зустрічі Офісом Президента, у заході взяли участь заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов, голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін, голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, голова Комісії з питань правової реформи при Президентові України, народний депутат Сергій Іонушас, міністр юстиції України Денис Малюська, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, голова Верховного Суду Валентина Данішевська, голова Ради суддів України Богдан Моніч, посли країн “Великої сімки” та Європейського Союзу в Україні.

Зазначається, що під час зустрічі Костін подякував міжнародним партнерам і РСУ за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів ВККСУ та висловив сподівання, що вона запрацює найближчим часом. Водночас він нагадав, що 13 вересня Рада суддів не змогла делегувати своїх представників до Етичної ради, через що затягується її формування.

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“Хочу закликати Раду суддів України виконати покладену на неї законом місію та делегувати своїх представників до Етичної ради, щоб це не сприймалося як блокування реформи ВРП і судової реформи як такої. Задля того щоб паралельно відбувався конкурсний відбір на вакантні посади у ВРП і перевірка чинних членів ВРП, Етична рада має бути сформована не пізніше початку жовтня”, — цитує ОП нардепа.

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Водночас за повідомленням Голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час зустрічі підкреслила, що “хоча Рада суддів і не обрала з першого разу представників до Етичної ради, цим вона не порушила закон, і вони надалі голосуватимуть, поки не оберуть цих осіб”.

Голова РСУ Богдан Моніч своєю чергою запевнив, що “Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо”. Рада суддів продовжуватиме роботу над делегуванням кандидатів до Етичної ради. Водночас Богдан Моніч нагадав, що РСУ підготувала пропозиції щодо удосконалення процедури обрання членів Етичної ради.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов відповів на це, що “будь-які пропозиції змін до законодавства будуть розглядатися в парламенті у звичайному режимі, як це робиться щодо всіх інших законів”.

Повідомляється, що усі учасники зустрічі, крім представників органів судової влади, які обмежені своїм статусом, узгодили спільну заяву.

Основні тези заяви:

— учасники зустрічі відзначають, що успішна реалізація судової реформи має вирішальне значення для майбутнього країни, відповідає високим суспільним очікуванням та запиту на справедливість;

— вітають кроки, які були здійснені міжнародними партнерами та органом суддівського самоврядування щодо делегування кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ;

— високо оцінюють професійний рівень експертів, номінованих міжнародними та іноземними організаціями до першого складу Етичної ради ВРП;

— занепокоєні тим, що РСУ не здійснила протягом тридцяти днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог Закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час;

— наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена ВККСУ та початку їхньої роботи;

— категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію судової реформи.

Додамо

Напередодні представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський висловив УНН думку, що зустріч у четвер в Офісі президента з представниками судової влади, зокрема керівництвом Ради суддів, в контексті реформування Вищої Ради правосуддя, буде переломною.

Контекст

Верховна Рада України у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення Етичної ради.



У Зеленського очікували на старт роботи етичної ради Вищої ради правосуддя ще минулого тижня.



Ба більше, міжнародні партнери вже надали кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до ради.

Однак 13 вересня стало відомо, що Рада суддів України не змогла делегувати трьох представників до Етичної ради.

Так, зокрема, 16 членів РСУ, тобто більшість — не підтримали жодного з висунутих кандидатів. Відтак, жоден з кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

У зв’язку зі згаданою ситуацією верхівка Ради суддів, а також міжнародні партнери та парламентарі, мають зібратись 16 вересня в Офісі Президента.