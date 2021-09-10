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Міжнародні партнери висунули кандидатів до етичної ради ВРП та конкурсної комісії ВККС: список

Міжнародні партнери висунули кандидатів до етичної ради ВРП та конкурсної комісії ВККС: список

Київ • УНН

 • 33019 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Міжнародні партнери висунули кандидатури провідних судових експертів для відбору та призначення до Ради з етики при ВРП та відбіркової комісії при ВККС. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій Посольством США в Україні, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні міжнародні партнери представили виконувачу обов’язків голови Вищої ради правосуддя два спільні списки міжнародних експертів для їх відбору і призначення до ради з етики при Вищій раді правосуддя та відбіркової комісії при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Усі експерти мають відмінну кваліфікацію та досвід роботи в якості старших суддів, прокурорів чи провідних експертів з питань судової етики, відбору кандидатів на посади та протидії корупції”, — сказано в заяві.

Деталі

Заява була зроблена від імені Представництва Європейського Союзу, Посольства США, Посольства Німеччини, Посольства Канади, Посольства Великої Британії, Офісу Ради Європи в Україні, Програми розвитку ООН, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі, Європейського Банку Реконструкції і Розвитку.

Так, до складу Етичної ради міжнародні партнери запропонували наступних кандидатів:

— Роберт Корді — суддя Верховного суду штату Массачусетс у відставці. Серед іншого, працював у Комісії з етики штату Массачусет, що здійснював нагляд за впровадженням нового законодавства щодо розкриття фінансової інформації державними службовцями та розслідував і переслідував порушення законодавства щодо конфлікту інтересів та хабарництва.

— Сер Ентоні Гупер — суддя апеляційного суду у відставці, працював у Апеляційному суді з кримінальних та цивільних справ Англії та Уельсу. Призначений до Комісії з етики Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій. Очолював Громадську раду міжнародних експертів (ГРМЕ) під час добору суддів до нового Вищого антикорупційного суду України (ВАКС).

— Лавлі Перлінг — колишня Генеральний прокурор Естонської Республіки. Колишня членкиня Ради з питань адміністрування судів Естонії.

— Волтер Сельтер — колишній Генеральний прокурор землі Північний Рейн — Вестфалія, Німеччина. Під час останнього завдання в Україні він тісно співпрацював з Генеральною прокуратурою та розробляв спеціальні орієнтовані на споживачів рекомендації та посібники із запобігання корупції.

— Розмарі Баркетт — суддя у відставці Апеляційного суду США одинадцятого округу. Наразі є міжнародним суддею у американсько-іранському трибуналі з претензій у Гаазі. Має великий міжнародний досвід у сфері верховенства права та боротьби з корупцією, у тому числі на регіональному рівні в Росії та Киргизії.

— Алеш Залар — колишній суддя та голова окружного суду міста Любляни, Словенія. Колишній міністр юстиції та виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ Словенії.

До Конкурсної комісії список кандидатів наступний:

— Сер Девід Келверт-Сміт — колишній суддя Вищого суду та директор Державної прокуратури Англії та Уельсу з понад 50-річним досвідом роботи у сфері кримінального права, у тому числі суддею і прокурором. Під час роботи на посаді судді Вищого суду брав участь у доборі суддів для розгляду справ і здійснював стратегічне керівництво у модернізації та реформуванні суду. Був призначений першим суддею, відповідальним за перелік актів тероризму.

— Вікторія Генлі — колишня директорка Комісії з питань ефективності роботи суддів штату Каліфорнія, органу дисциплінарного нагляду за роботою суддів штату. Наразі є міжнародним експертомконсультантом з питань боротьби з корупцією у судовій системі, суддівської етики та дисципліни. Консультувала ВККС з питань кваліфікаційного оцінювання суддів та проводила навчання з питань роботи дисциплінарних інспекторів.

— Тілман Хоппе — колишній суддя федеральної землі Саксонія-Ангальт, Німеччина, практикуючий юрист і юридичний радник міжнародних проектів у сфері боротьби з корупцією зі спеціалізацією у подоланні корупцією. Був співголовою Конкурсної комісії з добору голови Національного агентства з питань запобігання корупції України (НАЗК).

— Роберт Брукхейсен — колишній спеціальний прокурор у Прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах. Надавав консультативну допомогу і проводив навчання з питань розслідування та подолання корупції за програмами, що реалізовувалися у Молдові, Йорданії та Таїланді.

— Клаудія Ескобар — колишня суддя апеляційного суду Гватемали. Спеціалізувалася у розгляді справ про корупційні порушення та порушення вимог щодо доброчесності. Активно відстоює принцип верховенства права і підтримує боротьбу з корупцією через незалежність суддів.

— Стівен Маркмен — Голова Верховного суду штату Мічиган у відставці. Був також суддею Апеляційного суду штату Мічиган та мав приватну практику в Детройті, штат Мічиган. Має значний досвід роботи в Україні, де він надавав технічну допомогу у розробці Конституції України.

— Лаура Штефан — засновниця і виконавча директорка експертного форуму “Аналітичний центр верховенства права і боротьби з корупцією” у Румунії. Є міжнародною експерткою у проведенні судових і антикорупційних реформ за сприяння Європейської Комісії, Міжнародного валютного фонду, Світового Банку, Програми розвитку ООН, Організації економічного співробітництва та розвитку та інших міжнародних донорів. Керувала секретаріатом Міжнародної антикорупційної консультативної ради на підтримку Верховної Ради України.

— Тед Зажечни — суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці. Призначався спів-головою Громадської ради міжнародних експертів, коли у 2018 році брав участь у перевірці на предмет доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду України.

Додамо

Як повідомляв УНН, старт роботи конкурсної комісії Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) України і етичної ради Вищої ради правосуддя (ВРП) у Зеленського очікують вже наступного тижня.

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