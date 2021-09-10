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Международные партнеры выдвинули кандидатов в этический совет ВСП и конкурсную комиссию ВККС: список

Международные партнеры выдвинули кандидатов в этический совет ВСП и конкурсную комиссию ВККС: список

Киев  •  УНН

 • 33003 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Международные партнеры выдвинули кандидатуры ведущих судебных экспертов для отбора и назначения в Совет по этике при ВРП и отборочной комиссии при ВККС. Об этом говорится в заявлении, обнародованном Посольством США в Украине, передает УНН.

Цитата

“Сегодня международные партнеры представили исполняющему обязанности председателя Высшего совета правосудия два совместных списка международных экспертов для их отбора и назначения в совет по этике при Высшем совете правосудия и отборочной комиссии при Высшей квалификационной комиссии судей. Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбора кандидатов на должности и противодействия коррупции”, - сказано в заявлении.

Детали

Заявление было сделано от имени Представительства Европейского Союза, Посольства США, Посольства Германии, Посольства Канады, Посольства Великобритании, Офиса Совета Европы в Украине, Программы развития ООН, Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе, Европейского Банка Реконструкции и Развития.

Так, в состав Этического совета международные партнеры предложили следующих кандидатов:

— Роберт Корди — судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке. Среди прочего, работал в Комиссии по этике штата Массачусет, что осуществляла надзор за внедрением нового законодательства по раскрытию финансовой информации государственными служащими и расследовал и преследовал нарушение законодательства о конфликте интересов и взяточничестве.

— Сэр Энтони Хупер — судья апелляционного суда в отставке, работал в Апелляционном суде по уголовным и гражданским делам Англии и Уэльса. Назначен для Комиссии по этике Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Возглавлял Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) во время отбора судей в новый Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС).

— Лавли Перлинг — бывшая Генеральный прокурор Эстонской Республики. Бывший член Рады по вопросам администрирования судов Эстонии.

— Уолтер Сельтер — бывший Генеральный прокурор земли Северный Рейн — Вестфалия, Германия. Во время последнего задания в Украине он тесно сотрудничал с Генеральной прокуратурой и разрабатывал специальные ориентированные на потребителей рекомендации и пособия по предупреждению коррупции.

— Розмари Баркетта — судья в отставке Апелляционного суда США одиннадцатого округа. Сейчас является международным судьей в американо-иранском трибунале по претензиям в Гааге. Имеет большой международный опыт в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, в том числе на региональном уровне в России и Киргизии.

— Алеш Залари — бывший судья и председатель окружного суда города Любляны, Словения. Бывший министр юстиции и исполняющий обязанности министра внутренних дел Словении.

К Конкурсной комиссии список кандидатов следующий:

— Сэр Дэвид Кэлверт-Смит — бывший судья Высшего суда и директор Государственной прокуратуры Англии и Уэльса с более чем 50-летним опытом работы в сфере уголовного права, в том числе судьей и прокурором. Во время работы в должности судьи Высшего суда участвовал в отборе судей для рассмотрения дел и осуществлял стратегическое руководство в модернизации и реформировании суда. Был назначен первым судьей, ответственным за перечень актов терроризма.

— Виктория Хенли — бывшая директор Комиссии по вопросам эффективности работы судей штата Калифорния, органа дисциплинарного надзора за работой судей штата. Сейчас является международным экспертом-консультантом по борьбе с коррупцией в судебной системе, судейской этики и дисциплины. Консультировала ВККС по вопросам квалификационной оценки судей и проводила обучение по вопросам работы дисциплинарных инспекторов.

— Тилман Хоппе — бывший судья федеральной земли Саксония-Анхальт, Германия, практикующий юрист и юридический советник международных проектов в сфере борьбы с коррупцией со специализацией в преодолении коррупции. Был сопредседателем конкурсной комиссии по отбору председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украина (НАПК).

— Роберт Брукхейсен — бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах. Оказывал консультативную помощь и проводил обучение по вопросам расследования и преодоления коррупции по программам, реализуемых в Молдове, Иордании и Таиланде.

— Клаудия Эскобар — бывшая судья апелляционного суда Гватемалы. Специализировалась в рассмотрении дел о коррупционных нарушения и нарушениях требований по добродетели. Активно отстаивает принцип верховенства права и поддерживает борьбу с коррупцией через независимость судей.

— Стивен Маркмен — Председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке. Был также судьей Апелляционного суда штата Мичиган и имел частную практику в Детройте, штат Мичиган. Имеет значительный опыт работы в Украине, где он оказывал техническую помощь в разработке Конституции Украины.

— Лаура Штефан — основательница и исполнительная директор экспертного форума “Аналитический центр верховенства права и борьбы с коррупцией” в Румынии. Является международным экспертом в проведении судебных и антикоррупционных реформ при содействии Европейской Комиссии, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития и других международных доноров. Руководила секретариатом Международного антикоррупционного консультативного совета в поддержку Верховной Рады Украины.

— Тед Зажечны — судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке. Назначался со-председателем Общественного совета международных экспертов, когда в 2018 году участвовал в проверке на предмет добропорядочности кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда Украины.

Добавим

Как сообщал УНН, старт работы конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины и этического совета Высшего совета правосудия (ВСП) у Зеленского ожидают на следующей неделе.

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