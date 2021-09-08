Судова реформа: у Зеленського очікують запуску роботи конкурсної комісії ВККС і етичної ради ВРП наступного тижня

Цитата:

“Головні законопроекти (у межах судової реформи – ред.) ми вже ухвалили. Я маю на увазі про відновлення довіри до Вищої ради правосуддя і про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зараз у наших міжнародних партнерів є час для подачі усіх канидатів до складів конкурсної комісії та етичної ради. Я думаю, до кінця тижня вони мають подати, і Рада суддів також має визначити своїх кандидатів до ВККС (я так розумію, до ВККС вони вже визначилися, до ВРП - етичної ради - визначаються). Будемо очікувати, що на наступному тижні ми побачимо процес безпосередньо запуску роботи конкурсної комісії і етичної ради”, - сказав Веніславський.

Деталі

Далі, зі слів співрозмовника УНН, необхідно буде ухвалювати законодавчі акти, які будуть удосконалювати процесуальне законодавство, що унеможливить зловживання сторонами процесу своїми процесуальними правами.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна планує реформувати свій судовий сектор

“Наступний крок, я вважаю, має бути законодавча регламентація процесу розділу справ у судах для того, щоб унеможливити розгляд справи роками. Має бути дуже інтенсивний розгляд справи в судах для того, щоб не було можливості роками розглядати одні і ті самі провадження. Це насамперед (стосується - ред.) кримінальних, але і господарських і адміністративних справ”, - сказав він.

Також, на думку Веніславського, відсутність керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури судовій реформі аж ніяк не заважає.

“Процес іде. Він на даний момент трошки загальмований у силу певних причин. Але я не думаю, що відсутність керівника САП на сьогоднішній день якимось чином гальмує судову реформу. Це паралельні процеси, які в кінцевому результаті дадуть спільну синергію”, - сказав представник Президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Детектив НАБУ провалив конкурс на очільника САП

Коли завершиться судова реформа Зеленського

Так, УНН пригадав слова представника Президента про те, що у 2022 році судова реформа президента Зеленського може бути завершена. Однак, зі слів Веніславського, йдеться не про завершення самої реформи, але про її відчутність суспільством.

“Я не говорив, що судова реформа буде завершена, я говорив, що судова реформа дасть відчуття, що вона рухається, у 2022 році. Тому, громадяни відчують рух судової реформи у 2022 році. Завершена вона буде тоді, коли ми матимемо 100% неупереджений і справедливий суд, який не буде викликати ні у кого заперечень і зауважень”, - зазначив він.

Додамо

Верховна Рада у липні змінила порядок обрання на посади членів ВРП та врегулювала діяльність дисциплінарних інспекторів ВРП, підтримавши президентський законопроект № 5068. Також у липні ВР схвалила закон про реформу ВККС № 3711-д.

3 серпня Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо діяльності ВРП, зокрема щодо створення етичної ради, а також щодо ВККС.