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Судебная реформа: у Зеленского ожидают запуска работы конкурсной комиссии ВККС и этического совета ВСП на следующей неделе

Киев  •  УНН

 • 29109 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Главные законопроекты в рамках судебной реформы Президента Владимира Зеленского уже были приняты, вскоре можно будет увидеть их первые результаты - старт работы конкурсной комиссии Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Украины и этического совета Высшего совета правосудия (ВСП). Об этом УНН сообщил представитель Президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский, который рассказал о дальнейших планах по реализации реформы.

Цитата:

"Главные законопроекты (в рамках судебной реформы - ред.) мы уже приняли. Я имею в виду о восстановлении доверия к Высшему совету правосудия и о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. Сейчас у наших международных партнеров есть время для подачи всех канидатив в составы конкурсной комиссии и этического совета. Я думаю, до конца недели они должны представить, и Совет судей также должен определить своих кандидатов в ВККС (я так понимаю, в ВККС они уже определились, в ВСП - этический совет - определяются). Будем ожидать, что на следующей неделе мы увидим процесс непосредственно запуска работы конкурсной комиссии и этического совета", - сказал Вениславский.

Детали

Далее, по словам собеседника УНН, необходимо будет принимать законодательные акты, которые будут совершенствовать процессуальное законодательство, что сделает невозможным злоупотребления сторонами процесса своими процессуальными правами.

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"Следующий шаг, я считаю, должна быть законодательная регламентация процесса раздела дел в судах для того, чтобы исключить рассмотрение дела годами. Должно быть очень интенсивное рассмотрение дела в судах для того, чтобы не было возможности годами рассматривать одни и те же производства. Это прежде всего (касается - ред.) уголовных, но и хозяйственных и административных дел", - сказал он.

Также, по мнению Вениславского, отсутствие руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры судебной реформе отнюдь не мешает.

"Процесс идет. Он сейчас немного заторможен в силу определенных причин. Но я не думаю, что отсутствие руководителя САП на сегодняшний день каким-то образом тормозит судебную реформу. Это параллельные процессы, которые в конечном итоге дадут совместную синергию", - сказал представитель Президента.

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Когда завершится судебная реформа Зеленского

Так, УНН вспомнил слова представителя Президента о том, что в 2022 году судебная реформа президента Зеленского может быть завершена. Однако, по словам Вениславского, речь идет не о завершении самой реформы, но об ощущении ее продвижения обществом.

"Я не говорил, что судебная реформа будет завершена, я говорил, что судебная реформа даст ощущение, что она движется, в 2022 году. Поэтому, граждане почувствуют движение судебной реформы в 2022 году. Завершена она будет тогда, когда мы будем иметь 100% беспристрастный и справедливый суд, который не будет вызывать ни у кого возражений и замечаний", - отметил он.

Добавим

Верховная Рада в июле изменила порядок избрания на должности членов ВСП и урегулировала деятельность дисциплинарных инспекторов ВСП, поддержав президентский законопроект № 5068. Также в июле ВР приняла закон о реформе ВККС № 3711-д.

3 августа Президент Владимир Зеленский подписал законы о деятельности ВСП, в частности о создании этического совета, а также по ВККС.

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