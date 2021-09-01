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Україна планує реформувати свій судовий сектор

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. За підтримки США Україна реалізовує реформаторський порядок денний для перетворення країни відповідно до європейських та євроатлантичних принципів і практик. Про це йдеться у спільній заяві США та України, пише УНН.

Деталі

Спираючись на ухвалення законодавства про реформу судової системи, Україна планує реформувати свій судовий сектор відповідно до найкращих міжнародних практик.

Цитата

“Водночас Україна має намір розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру для реалізації життєво важливих ініціатив, які захищають незалежність та покращують ефективність цих інституцій у викорененні корупції та притягненні до відповідальності корумпованих осіб”, — йдеться у заяві.

Ці кроки включають негайне обрання нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора відповідно до найкращих міжнародних практик та ухвалення законодавства для захисту повноважень Директора Національного антикорупційного бюро України, а також забезпечення прозорого та надійного процесу відбору наступника. Допомога та дорадчі програми з боку Сполучених Штатів підтримують ці стратегічні ініціативи реформ.

Доповнення

Україна і США опублікували спільну заяву, що стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.

У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена ввечері, 1 серпня. Зеленський передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців.

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