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У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена

Київ • УНН

 • 31516 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Білому домі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Про це інформує пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Цитата

“У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена”, — повідомили в ОП.

Деталі

Зазначається, що перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться перемовини у розширеному форматі, а також віч-на-віч.

Як написав у Twitter сам Зеленський, на порядку денному сьогоднішньої зустрічі — безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства.

“Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО”, — написав він.

Додамо

Раніше сьогодні Президент США Джо Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому Домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України.

Також додамо

Сьогодні, 1 вересня, була запланована перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.

Зустріч мала відбутись о 14:00 за місцевим часом — 21:00 за Києвом. В адміністрації Байдена повідомляли, що президенти Байден і Зеленський спочатку проведуть двосторонню зустріч у розширеному форматі зі своїми ключовими радниками, потім лідери перейдуть до бесіди тет-а-тет.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російської агресії, енергетичну безпеку, військову співпраця України і США і “Північний потік-2”.

Після сьогоднішньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена буде опубліковано всеосяжну спільну заяву із загальними позиціями двох сторін.

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