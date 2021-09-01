У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Білому домі розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена. Про це інформує пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.
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“У Білому домі (Вашингтон) розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джозефа Байдена”, — повідомили в ОП.
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Зазначається, що перед переговорами глави держав зроблять короткі заяви для ЗМІ. Після цього відбудуться перемовини у розширеному форматі, а також віч-на-віч.
Як написав у Twitter сам Зеленський, на порядку денному сьогоднішньої зустрічі — безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства.
“Дякую президенту США за підтримку територіальної цілісності України та допомогу у протидії агресії РФ. Разом рухатимемося вперед шляхом інтеграції в ЄС і НАТО”, — написав він.
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Раніше сьогодні Президент США Джо Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому Домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України.
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Сьогодні, 1 вересня, була запланована перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.
Зустріч мала відбутись о 14:00 за місцевим часом — 21:00 за Києвом. В адміністрації Байдена повідомляли, що президенти Байден і Зеленський спочатку проведуть двосторонню зустріч у розширеному форматі зі своїми ключовими радниками, потім лідери перейдуть до бесіди тет-а-тет.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російської агресії, енергетичну безпеку, військову співпраця України і США і “Північний потік-2”.
Після сьогоднішньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена буде опубліковано всеосяжну спільну заяву із загальними позиціями двох сторін.