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Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Зеленським

Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Зеленським

Київ • УНН

 • 14918 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому Домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України. Про це він написав у себе в Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України", - написав Байден.

Додамо

Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.

Зустріч відбудеться о 14:00 за місцевим часом - 21:00 за Києвом. В адміністрації Байдена повідомляли, що президенти Байден і Зеленський спочатку проведуть двосторонню зустріч у розширеному форматі зі своїми ключовими радниками, потім лідери перейдуть до бесіди тет-а-тет.

Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російської агресії, енергетичну безпеку, військову співпраця України і США і "Північний потік-2".

Після сьогоднішньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена буде опубліковано всеосяжну спільну заяву із загальними позиціями двох сторін.

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