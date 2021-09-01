Байден заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент США Джо Байден з нетерпінням чекає зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Білому Домі, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету України. Про це він написав у себе в Twitter, передає УНН.
Цитата
"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності і євроатлантичним прагненням України", - написав Байден.
Додамо
Сьогодні, 1 вересня, відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави і президента США Джо Байдена.
Зустріч відбудеться о 14:00 за місцевим часом - 21:00 за Києвом. В адміністрації Байдена повідомляли, що президенти Байден і Зеленський спочатку проведуть двосторонню зустріч у розширеному форматі зі своїми ключовими радниками, потім лідери перейдуть до бесіди тет-а-тет.
Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російської агресії, енергетичну безпеку, військову співпраця України і США і "Північний потік-2".
Після сьогоднішньої зустрічі президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена буде опубліковано всеосяжну спільну заяву із загальними позиціями двох сторін.