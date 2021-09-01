Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом Доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.
Цитата
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евро атлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.
Добавим
Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.
Встреча состоится в 14:00 по местному времени - 21:00 по Киеву. в администрации Байдена сообщали, что президенты Байден и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в расширенном формате со своими ключевыми советниками, затем лидеры перейдут к беседе тет-а-тет.
Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".
После сегодняшней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена будет опубликовано всеобъемлющее совместное заявление с общими позициями двух сторон.