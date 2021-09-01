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Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

Байден заявил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским

Киев  •  УНН

 • 14904 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом Доме, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету Украины. Об этом он написал у себя в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евро атлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.

Добавим

Сегодня, 1 сентября, состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.

Встреча состоится в 14:00 по местному времени - 21:00 по Киеву. в администрации Байдена сообщали, что президенты Байден и Зеленский сначала проведут двустороннюю встречу в расширенном формате со своими ключевыми советниками, затем лидеры перейдут к беседе тет-а-тет.

Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и "Северный поток-2".

После сегодняшней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена будет опубликовано всеобъемлющее совместное заявление с общими позициями двух сторон.

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