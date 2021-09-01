Сьогодні у Білому домі зустрінуться Володимир Зеленський та Джо Байден

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Візит до Білого дому продемонструє підтримку суверенітету України в умовах захоплення Росією Криму та підтримки озброєних сепаратистів на сході країни. Білий дім також заявив, що Байден має намір заохотити зусилля Зеленського по боротьбі з корупцією в країні.

Офіс президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.

Нагадаємо

Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту.

Вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.

США і Україна підписали угоду щодо основ оборонного партнерства.