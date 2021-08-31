США і Україна підписали угоду щодо основ оборонного партнерства

Деталі

У Міністерстві оборони США сьогодні, 31 серпня, підписано угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Від імені двох держав своїми підписами документ скріпили Міністр оборони України Андрій Таран та Міністр оборони США Ллойд Остін. Завдяки її укладанню розбудовуються міжнародно-правові основи для укладання контрактів з реалізації спільних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в оборонній сфері.

Зокрема, створюються умови для впровадження передових оборонних технологій, започаткування проєктів у сфері модернізації озброєння та військової техніки із залученням інвестицій американської сторони, зазначають у Міноборони.

Крім того, положення Угоди дозволяють реалізовувати заходи з проведення тестувань озброєння і військової техніки, науково-дослідних робіт, перевірки результатів та оцінки їх ефективності з використанням обладнання та технологій, відсутніх в Україні.

Цитата

“Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ”, — пише Зеленський.

Доповнення

Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту.

Вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.