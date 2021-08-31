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Зеленський хоче започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо газу

Зеленський хоче започаткувати консультації Україна-Німеччина-США щодо газу

Київ • УНН

 • 24163 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром енергетики Сполучених Штатів Америки Дженніфер Гренхольм у Вашингтоні закликав якнайшвидше започаткувати регулярні консультації між Україною, Німеччиною та США щодо збереження газового транзиту та забезпечення європейської енергобезпеки. Про це УНН стало відомо з офіційного сайту глави держави.

Деталі

За даними Офысу, відбувся детальний обмін думками щодо загроз “Північного потоку — 2” для безпеки нашої держави та енергетичної безпеки у Європі. Було констатовано спільність підходів України та США щодо ризиків, які становить цей проект.

“Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції”, — зазначив Президент України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

У цьому контексті він відзначив важливість якнайшвидшого започаткування регулярних тристоронніх консультацій у форматі Україна — Німеччина — США з питань збереження українського транзиту та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Зокрема, під час зустрічі, сторони обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та “зеленої” трансформації.

“Було наголошено, що залучення США до реалізації цього амбітного плану відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між країнами. Окрему увагу було приділено співпраці у сфері ядерної енергетики та реалізації проектів щодо будівництва додаткових реакторів на українських АЕС, використання малих модульних реакторів” — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.

У Вашингтоні Глава держави перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.

Серед уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України та США в Білому домі 1 вересня. Основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, повідомила посол України в США, також заплановані зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.

Окрім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.

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