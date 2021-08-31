Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтону, де український глава має зустрітися з президентом США Джо Байденом. Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.
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“Прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Попереду — обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною”, — пише Зеленський.
Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram анонсувала запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та зустріч із жінками Power women, відкриття “Українського дому”, відвідання музею Голокосту, робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско та візит до художньої галереї De Young.
Деталі
У Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію. З уже запланованого у Вашингтоні — зустріч Президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента та Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.
Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона.
Нагадаємо
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, яка мала б відбутися 31 серпя, перенесли на 1 вересня.
За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.