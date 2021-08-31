Володимир Зеленський з дружиною прибули до Вашингтона

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“Прибули до Вашингтона на запрошення Джо Байдена. Попереду — обговорення важливих питань стратегічного партнерства України та США. Впевнений, наша зустріч буде змістовною”, — пише Зеленський.

Олена Зеленська на своїй сторінці в Instagram анонсувала запуск аудіогіда українською мовою в садибі першого Президента Сполучених Штатів Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон та зустріч із жінками Power women, відкриття “Українського дому”, відвідання музею Голокосту, робочі зустрічі у Стенфордському університеті та в Управлінні освіти Сан-Франциско та візит до художньої галереї De Young.

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Деталі

У Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію. З уже запланованого у Вашингтоні — зустріч Президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента та Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.

Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона.

Нагадаємо

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, яка мала б відбутися 31 серпя, перенесли на 1 вересня.

За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.