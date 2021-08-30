У посольстві України у США повідомили програму візиту Зеленського до Вашингтону

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Посольство України у США та Офіс Президента завершують підготовку візиту Володимира Зеленського до Вашингтону 31 серпня і 1 вересня. Про це написала у Facebook посол України у США Оксана Маркарова, передає УНН.

Деталі

Маркарова зазначила, що у Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.

Цитата

“З уже запланованого у Вашингтоні — зустріч Президентів України та США у Білому Домі, основні складові цієї зустрічі уже розплановані та узгоджені обома сторонами, зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента та Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Крім того, заплановане відкриття Українського Дому, а також відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, яка мала б відбутися 31 серпя, перенесли на 1 вересня.

За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.

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