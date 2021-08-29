Зустріч Зеленського і Байдена знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена, яка мала б відбутися 31 серпя, перенесли на 1 вересня. Інформацію “Голосу Америки” підтвердили у Білому домі, пише УНН.
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За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.
Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге — спочатку зустріч із президентом Байденом мала відбутись 30 серпня, однак згодом план змінили. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось “у зв’язку з розширенням програми візиту”.
Доповнення
Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джозефа Байдена наступного тижня відбудеться, підтвердили у Білому домі.
За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.