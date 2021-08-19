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Зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 31 серпня, щоб президенти зустрілись віч-на-віч

Зустріч Зеленського з Байденом перенесли на 31 серпня, щоб президенти зустрілись віч-на-віч

Київ • УНН

 • 24999 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Зустріч президентів України та США відбудеться 31 серпня. Зміни до планів пов’язані з тим, що формат зустрічі глав держав був розширений і тепер передбачатиме зустріч віч-на-віч. Про це повідомив під час брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.

Цитата:

“У зв’язку з розширенням елементів програми візиту, зустріч глав держав України та США, президентів Байдена та Зеленського, відбудеться 31 серпня. Ми домовились зі США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через те, що формат зустрічі президентів був розширений і тепер передбачатиме не лише зустріч делегацій, але і зустріч віч-на-віч”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, Зеленський розпочне візит до США на запрошення президента США Джо Байдена 30 серпня.

Порядок денний включатиме низку важливих заходів, окрім Вашингтона, у штаті Каліфорнія.

“Це дві базові точки для візиту Президента. Жоден Президент України не залітав так далеко у Сполучені Штати, ніколи не відвідував інше узбережжя США на Тихому океані”, — зазначив дипломат.

Також Кулеба не виключив, що поточна ситуація в Афганістані може вплинути на терміни візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, однак запевнив, що наразі все йде за планом.

“Те, що відбувається в Афганістані зараз, може вплинути на все, але станом на зараз у нас немає жодних індикаторів про те, що ці події якимось чином негативно впливають на підготовку та здійснення візиту Президента України до США. Ми розуміємо, у якій халепі опинились Сполучені Штати, у Вашингтоні зараз дуже непросто. Ми готові допомагати партнерам, чим можемо. Але, станом на зараз, ніяких негативних сигналів немає”, — сказав він.

Доповнення

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена мала відбутись у Вашингтоні 30 серпня. За інформацією Офісу Президента, лідери двох країн мають обговорити російську агресію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ.

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