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Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31 августа, чтобы президенты встретились тет-а-тет

Встречу Зеленского с Байденом перенесли на 31 августа, чтобы президенты встретились тет-а-тет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Встреча президентов Украины и США состоится 31 августа. Изменения в планы связаны с тем, что формат встречи глав государств был расширен и теперь предусматривать встречу с глазу на глаз. Об этом сообщил во время брифинга в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата:

"В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США, президентов Байдена и Зеленского, состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности, потому, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу с глазу на глаз", - сказал министр.

Детали

По словам Кулебы, Зеленский начнет визит в США по приглашению президента США Джо Байдена 30 августа.

Повестка дня будет включать ряд важных мероприятий, кроме Вашингтона, в штате Калифорния.

"Это две базовые точки для визита Президента. Ни один Президент Украины не залетал так далеко в Соединенные Штаты, никогда не посещал другое побережье США на Тихом океане", - отметил дипломат.

Также Кулеба не исключил, что текущая ситуация в Афганистане может повлиять на сроки визита Владимира Зеленского в Вашингтон, однако заверил, что сейчас все идет по плану.

"То, что происходит в Афганистане сейчас, может повлиять на все, но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита Президента Украины в США. Мы понимаем, в какой беде оказались Соединенные Штаты, в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам, чем можем. Но, по состоянию на сейчас, никаких негативных сигналов нет", - сказал он.

Дополнение

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена должна была состояться в Вашингтоне 30 августа. По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.

Украинские Национальные Новости

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