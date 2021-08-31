Владимир Зеленский с женой прибыли в Вашингтон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон, где украинский глава должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Instagram, пишет УНН.
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"Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной ", - пишет Зеленский.
Елена Зеленская на своей странице в Instagram анонсировала запуск аудиогида на украинском языке в усадьбе первого Президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон и встреу с женщинами Power women, открытие "Украинского дома", посещение музея Холокоста, рабочие встречи в Стэнфордском университете и в Управлении образования Сан -Франциско и визит в художественной галерее De Young.
Детали
В Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию. С уже запланированного в Вашингтоне - встреча Президентов Украины и США в Белом Доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.
Кроме того, запланировано открытие Украинского Дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.
Напомним
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна состояться 31 Авг, перенесли на 1 сентября.
По информации Офиса Президента, лидеры двух стран должны обсудить российскую агрессию в Крыму и на Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ.