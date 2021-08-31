Зеленский хочет начать консультации Украина-Германия-США по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм в Вашингтоне призвал как можно скорее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечения европейской энергобезопасности. Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.
Детали
По данным Офыса, состоялся подробный обмен мнениями относительно угроз "Северного потока - 2" для безопасности нашего государства и энергетической безопасности в Европе. Было констатировано общность подходов Украины и США относительно рисков, что составляет этот проект.
"Российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляции", - отметил Президент Украины.
Владимир Зеленский отметил важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа в качестве оружия.
В этом контексте он отметил важность скорейшего начала регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина - Германия - США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.
В частности, во время встречи стороны обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.
"Было отмечено, что привлечение США к реализации этого амбициозного плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами. Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использование малых модульных реакторов", - говорится в сообщении.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.
В Вашингтоне Глава государства будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.
Среди уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме 1 сентября. Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США, также запланированы встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.
Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.