Зеленский хочет начать консультации Украина-Германия-США по газу

КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грёнхольм в Вашингтоне призвал как можно скорее начать регулярные консультации между Украиной, Германией и США по сохранению газового транзита и обеспечения европейской энергобезопасности. Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.