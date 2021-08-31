Зеленський обговорив з керівництвом NASA спільні з Україною проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський обговорив із керівником NASA Біллом Нельсоном спільні проекти у сфері космосу. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
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“Україна знову повинна стати космічною державою. Сьогодні я мав плідну дискусію з Біллом Нельсоном щодо проектів, до яких Україна може приєднатися зі своїми унікальними космічними технологіями”, — написав Зеленський.
Деталі
Президент додав, що з нетерпінням чекає візиту Нельсона в Україну.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.
У Вашингтоні Глава держави перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.
Серед уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України та США в Білому домі 1 вересня. Основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, повідомила посол України в США, також заплановані зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.
Окрім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.