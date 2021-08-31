Зеленский обсудил с руководством NASA совместные с Украиной проекты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителем NASA Биллом Нельсоном совместные проекты в сфере космоса. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
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"Украина снова должна стать космической державой. Сегодня я имел плодотворную дискуссию с Биллом Нельсоном по проектам, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями", - написал Зеленский.
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Президент добавил, что с нетерпением ждет визита Нельсона в Украину.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.
В Вашингтоне Глава государства будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.
Среди уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме 1 сентября. Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США, также запланированы встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.
Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.