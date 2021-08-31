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США и Украина подписали соглашение об основах оборонного партнерства

США и Украина подписали соглашение об основах оборонного партнерства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. Об этом он написал на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Детали

В Министерстве обороны США сегодня, 31 августа, подписано соглашение по поводу стратегических основ оборонного партнерства. От имени двух государств своими подписями документ скрепили Министр обороны Украины Андрей Таран и Министр обороны США Ллойд Остин. Благодаря ее заключению расстраиваются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере.

В частности, создаются условия для внедрения передовых оборонных технологий, начало проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны, отмечают в Минобороны.

Кроме того, положения Соглашения позволяют реализовывать мероприятия по проведению тестирований вооружения и военной техники, научно-исследовательских работ, проверки результатов и оценки их эффективности с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине.

Цитата

“Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ”, — пишет Зеленский.

Дополнение

Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялось подписание меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта.

Уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского в Вашингтоне с министром энергетики Дженнифер Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.

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