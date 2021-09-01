Сегодня в Белом доме встретятся Владимир Зеленский и Джо Байден
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. С рабочим визитом в Вашингтон прибыл 31 августа президент Украины Владимир Зеленский. 1 сентября запланирована первая официальная встреча двух глав государств Владимира Зеленского и Джо Байдена. Об этом пишет УНН.
Детали
Визит в Белый дом продемонстрирует поддержку суверенитета Украины в условиях захвата Россией Крыма и поддержки вооруженных сепаратистов на востоке страны. Белый дом также заявил, что Байден намерен привлечь усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в стране.
Офис президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетической безопасности, военное сотрудничество Украины и США и “Северный поток-2”.
Напомним
Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялось подписание меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта.
Уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского в Вашингтоне с министром энергетики Дженнифер Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.
США и Украина подписали соглашение об основах оборонного партнерства.