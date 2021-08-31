У США підписали меморандум про будівництво в Україні 5 енергоблоків

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“Відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК „Енергоатом“ та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту, а в подальшому ще над чотирьма блоками за їхньою технологією. Загальна вартість програми може сягнути до $30 млрд”, — написав Єрмак.

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Він зазначив, що вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.

Єрмак додав, що розширення співробітництва України та США в енергетичній сфері та в космічних програмах — серед найперспективніших галузей партнерства.

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Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.