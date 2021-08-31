У США підписали меморандум про будівництво в Україні 5 енергоблоків
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту. Про це у Facebook повідомив глава ОП Андрій Єрмак, пише УНН.
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“Відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК „Енергоатом“ та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту, а в подальшому ще над чотирьма блоками за їхньою технологією. Загальна вартість програми може сягнути до $30 млрд”, — написав Єрмак.
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Він зазначив, що вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.
Єрмак додав, що розширення співробітництва України та США в енергетичній сфері та в космічних програмах — серед найперспективніших галузей партнерства.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.