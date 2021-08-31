Ключовим пунктом перебування Зеленського в США є підписання оборонної угоди з Пентагоном - Никифоров

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“...Я думаю, що це ключовий пункт сьогоднішньої програми - велика оборонна угода з Пентагоном, з департаментом оборони”, - заявив речник Президента.

Деталі

Він зазначив, що деталі угоди буде представлено за фактом її підписання. У той же час, він розповів, що 1 вересня лідери США та України зустрінуться у Білому домі. Серед питань на порядку денному стоять ситуація в Афганістані, та оборонне співробітництво США та України.

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“Буде дві зустрічі: одна у форматі розширеному і віч-на-віч. Питання порядку денного, які власне на світовому порядку денному: Афганістан, безпека, Північний потік-2, оборонне співробітництво США та України, російська агресія на Сході України, ситуація в Європі, кібербезпека, дії американських хакерів”, - заявив Никифоров.

Додамо

У своєму Facebook Никифоров також повідомив, що сьогодні у Президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA.

Також з його слів Зеленський сьогодні візьме участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.