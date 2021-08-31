Зеленський та українська делегація сьогодні відвідають Міненерго США, Пентагон, Держдеп та NASA - Никифоров

Цитата

“У Вашингтоні ранок. Сьогодні у Президента України та української делегації заплановані зустрічі та підписання стратегічних документів у міністерстві енергетики, Пентагоні, Державному департаменті США, Світовому банку та навіть NASA”, — написав Нікіфоров.

Деталі

Також з його слів Зеленський сьогодні візьме участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору, презентує план трансформації України та спільно з першою леді представить український аудіогід в садибі-музеї Джорджа Вашингтона.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський і Перша леді Олена Зеленська прибули до Вашингтона у ніч на 31 серпня за київським часом.



У Вашингтоні Глава держави перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.

Серед уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України та США в Білому домі 1 вересня. Основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, повідомила посол України в США, також заплановані зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів.

Окрім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.