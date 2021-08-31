Зеленский и украинская делегация сегодня посетят Минэнерго США, Пентагон, Госдеп и NASA - Никифоров

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского и украинской делегации, находящейся с официальным визитом в Вашингтоне, запланирован ряд важных встреч и подписания стратегических документов. Об этом написал в Facebook пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.

Цитата

“В Вашингтоне утро. Сегодня у Президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписания стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA”, — написал Никифоров.

Детали

Также по его словам Зеленский сегодня примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в ночь на 31 августа по киевскому времени.

В Вашингтоне Глава государства будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.

Среди уже запланированного в Вашингтоне — встреча президентов Украины и США в Белом доме 1 сентября. Основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, сообщила посол Украины в США, также запланированы встречи с руководителями ключевых для украинского-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров.

Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

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