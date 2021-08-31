Ключевым пунктом пребывания Зеленского в США является подписание оборонного соглашения с Пентагоном - Никифоров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Ключевым пунктом сегодняшней программы пребывания Президента Украины Владимира Зеленского в США является подписание большого оборонного соглашения с Пентагоном. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает УНН.
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"... Я думаю, что это ключевой пункт сегодняшней программы - большое оборонительное соглашение с Пентагоном, с департаментом обороны", - заявил представитель Президента.
Детали
Он отметил, что детали соглашения будут представлены по факту подписания. В то же время, он рассказал, что 1 сентября лидеры США и Украины встретятся в Белом доме. Среди вопросов на повестке дня стоят ситуация в Афганистане, и оборонное сотрудничество США и Украины.
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"Будет две встречи: одна в формате расширенном и лицом к лицу. Вопросы повестки дня, которые собственно в мировой повестке дня: Афганистан, безопасность, Северный поток-2, оборонное сотрудничество США и Украины, российская агрессия на Востоке Украины, ситуация в Европе, кибербезопасность, действия американских хакеров", - заявил Никифоров.
Добавим
В своем Facebook Никифоров также сообщил, что сегодня у Президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписания стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA.
Также по его словам, Зеленский сегодня примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.