Украина заинтересована в двустороннем соглашении по безопасности с США: что оно несет на практике и при чем здесь "Вашингтонский договор"

Что за новое соглашение

Так, после встречи с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, которая состоялась 6 мая, Владимир Зеленский заявил, что на переговорах стороны среди других подняли и вопрос "возможного двустороннего очень серьезного соглашения" между Вашингтоном и Киевом.

Однако о том, что украинскую сторону интересует возможность заключения подобного договора, стало известно ранее. В частности, как сообщал заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, подобные соглашения по безопасности с Соединенными Штатами Америки есть в определенных странах.

Превзойдет все ожидания

Как рассказал УНН заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, планируя соглашение, украинские чиновники опирались на уже имеющийся опыт США.

"Это - чрезвычайно амбициозная идея. Она принадлежа украинской стороне, а сегодня мы получили положительные отзывы сотрудничества на этом направлении со стороны наших американских партнеров. Впереди достаточно сложная и длительная работа, но я более чем уверен, что результаты превзойдут все самые смелые ожидания", - отметил он.

Дипломат не назвал конкретных стран, чей опыт был взят за основу, но отметил, что "это такие практические примеры, которые уже имеют США и это в значительной степени облегчит согласование определенных элементов будущего документа с украинской стороной".

Идея не новая

Как рассказал УНН бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, идея о соглашении по безопасности между Украиной и США возникла еще в 2008 году.

"Тогда после нападения России на Грузию эта идея была поддержана руководством государства, и украинская дипломатия начала работать над текстом такого соглашения, его проект был подготовлен. Но, в то время президент Буш младший еще продолжал вглядываться в глаза Путину и видеть там нечто похожее на мир. Поэтому идея этого соглашения не была реализована", - отметил собеседник УНН, который в то время занимал должность главы МИД.

С его слов, зато было подписано Хартию о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Документ, среди прочего, декларирует намерения реализовать программу усиленного сотрудничества по безопасности, которая предусматривает "увеличение украинских возможностей и усиление Украины как кандидата на членство в НАТО".

"Я думаю, это была ошибка США, что они не сделали тогда этот шаг (речь о подписании двустороннего соглашения по безопасности - ред.). Я думаю, что ошибкой будет и сейчас в случае, если это останется лишь разговором. А то, что эта тема обсуждается, это хорошо - значит она на повестке дня, и теперь уже зависит от нас, будет ли оно подписано, потому что в действительности речь идет не о том, что сейчас часто говорят, об этой сделке вне НАТО - нам такое соглашение, я считаю, не нужно. Я считаю, нам нужно стремиться к членству в НАТО, а это соглашение, о котором часто говорят, "главный союзник вне НАТО" - оно предоставляется странам, которые по определению не могут быть в Альянсе", - пояснил Огрызко.

Так и не подписанное в 2008 году соглашение, по словам экс-министра, кроме общих вещей, которые в таких случаях должны иметь место, содержало и кое-что интересное.

"Оно, если коротко, предусматривало статью 5 Вашингтонского договора, только в двусторонних отношениях", - отметил он.

Так, статья 5 Североатлантического (Вашингтонского) договора предусматривает принцип коллективной обороны. Он заключается в том, что нападение на любую из стран - членов НАТО рассматривается как нападение на них всех.

Добавим

В прошлом году США заключили оборонительное соглашение с Польшей. Такой документ имел целью укрепить западное военное присутствие на восточном фланге НАТО в ответ на усиление со стороны России.

Соглашение предусматривало в частности, что 1000 американских военнослужащих будет развернуто в Польше, как дополнение к нескольким тысячам военных НАТО, которые уже дислоцированы в стране.