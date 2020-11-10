Дуда ратифікував військову угоду зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда ратифікував оборонну угоду зі США, яка закріплює більшу військову присутність США у країні, заявивши, що вибори у США не повинні впливати на відносини Варшави з Вашингтоном. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Зазначається, що угода була погоджена між Анджеєм Дудою та президентом США Дональдом Трампом більше року тому і має на меті зміцнити західну військову присутність на східному фланзі НАТО у відповідь на посилення з боку Росії.
"Виконуючи наші завдання у галузі польської політики та у польсько-американських відносинах, ми діємо спокійно, також ратифікуємо цю угоду і чекаємо, поки новообраний президент США прийме свою присягу", - сказав Дуда.
Відповідно до угоди, 1000 американських військовослужбовців буде розгорнуто у Польщі, як доповнення до кількох тисяч військових НАТО, які вже дислоковані у країні.
Керівник Бюро національної безпеки Павел Солох заявив у своїй заяві, що ратифікація Дудою угода не пов'язана із виборами у США.
"Це нормальний процес ратифікації. Президент міг ратифікувати угоду лише після того, як парламент погодився з нею і як тільки набув чинності новий закон", - резюмував Солох.
Як повідомлялося раніше в УНН, Польща та США підписали договір про військову співпрацю у серпні цього року.