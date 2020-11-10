Дуда ратифікував військову угоду зі США

Зазначається, що угода була погоджена між Анджеєм Дудою та президентом США Дональдом Трампом більше року тому і має на меті зміцнити західну військову присутність на східному фланзі НАТО у відповідь на посилення з боку Росії.

"Виконуючи наші завдання у галузі польської політики та у польсько-американських відносинах, ми діємо спокійно, також ратифікуємо цю угоду і чекаємо, поки новообраний президент США прийме свою присягу", - сказав Дуда.

Відповідно до угоди, 1000 американських військовослужбовців буде розгорнуто у Польщі, як доповнення до кількох тисяч військових НАТО, які вже дислоковані у країні.

Керівник Бюро національної безпеки Павел Солох заявив у своїй заяві, що ратифікація Дудою угода не пов'язана із виборами у США.

"Це нормальний процес ратифікації. Президент міг ратифікувати угоду лише після того, як парламент погодився з нею і як тільки набув чинності новий закон", - резюмував Солох.

Як повідомлялося раніше в УНН, Польща та США підписали договір про військову співпрацю у серпні цього року.