Польща та США підписали договір про військову співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Варшаві підписали новий польсько-американський оборонний договір. Документ підписали міністр національної оборони Польщі Маруш Блащак та державний секретар США Майк Помпео. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що візит американського державного секретаря Майка Помпео до Варшави має два аспекти – символічний та практичний. Символічний, на переконання президента країни, пов’язаний зі сторіччям Варшавської битви, а практичний – з підписанням нового польсько-американського оборонного договору.
Дуда нагадав, що 1920 року польське військо отримало підтримку з боку американських сил.
"У ті дні в польській армії служили також американські пілоти 7 ескадрильї, що підтримували тоді оборону Речі Посполитої від більшовиків. І це дозволяє нам перейти до отого практичного елементу, а саме – до договору про посилену оборонну співпрацю між Польщею та Сполученими Штатами, що переносить нас до чергового, ще міцнішого етапу військової співпраці", - вказав Дуда.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США матимуть постійний військовий контингент в Польщі.