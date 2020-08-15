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Польща та США підписали договір про військову співпрацю

Польща та США підписали договір про військову співпрацю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Варшаві підписали новий польсько-американський оборонний договір. Документ підписали міністр національної оборони Польщі Маруш Блащак та державний секретар США Майк Помпео. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що візит американського державного секретаря Майка Помпео до Варшави має два аспекти – символічний та практичний. Символічний, на переконання президента країни, пов’язаний зі сторіччям Варшавської битви, а практичний – з підписанням нового польсько-американського оборонного договору.

Дуда нагадав, що 1920 року польське військо отримало підтримку з боку американських сил.

"У ті дні в польській армії служили також американські пілоти 7 ескадрильї, що підтримували тоді оборону Речі Посполитої від більшовиків. І це дозволяє нам перейти до отого практичного елементу, а саме – до договору про посилену оборонну співпрацю між Польщею та Сполученими Штатами, що переносить нас до чергового, ще міцнішого етапу військової співпраці", - вказав Дуда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США матимуть постійний військовий контингент в Польщі.

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